En 40-årig mand blev fredag idømt et års fængsel for at have sat ild til sin søsters ejendom.

Branden fandt sted på ejendommen i Arentsminde, som manden havde lejet af sin søster, om lørdagen 18. februar i år, skriver TV 2 Nord.

Det var dagen inden, at der skulle være åbent hus inden et muligt salg.

Mandens nægtede sig skyldig og forklarede, at der måtte være tale om en fejl på komfuret, men det blev afvist af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

I en rapport om branden konstaterede DBI således, at man skal igennem fire trin for at tænde det pågældende komfur, og efterfølgende havde man heller ikke fundet tekniske fejl.

Herefter var det op til retten at vurdere, om komfuret kunne tænde ved et uheld, forklarer anklager Thomas Klingenberg over for TV 2 Nord.

»Men det siger DBI også, at det kan man ikke. Man kan ikke tænde for det, når man skal gå igennem fire trin, ved en fejl – og retten vurderer også, at der ikke er fejl på komfuret,« siger Thomas Klingenberg.

Den 40-årige mand ankede dommen på stedet.