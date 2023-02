Lyt til artiklen

Det er kun lidt over en uge siden, at realitystjernen forlod retten med en ny voldsom og udsigt til tre måneders fængsel.

Nu er den gal igen.

For den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager skal igen i retten.

Denne gang er det retten i Næstved, der får besøg af den to meter høje mand, der er tiltalt for tre forhold om spritkørsel, kørsel uden kørekort og med stoffer i blodet.

Sådan lyder tiltalen i sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi satte realitydeltageren sig bag rettet i en bil søndag 5. september 2021.

21.20 skulle han have braget ind i et vejskilt ved rastepladsen Tuelsø Nord i Sorø, hvilket medførte betydelig materiel skade til følge.

Det fremgår af sagen, at den 27-årige blev stoppet af politiet skulle han have drukket så meget alkohol, at hans promille lå på over de tilladte 0,5, da han blev testet.

Men det skulle angiveligt ikke være det eneste, som den voldsdømte realitydeltager havde i blodet. I anklageskriftet bliver det beskrevet, at han havde indtaget det bevidsthedspåvirkende stof Alprazolam, der er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden.

Politiet skriver, at realitydeltageren ikke har en lovlig recept til medicinen, der er et stof under kategorien benzodiazepin og kaldet Alprox eller Xanax.

Men den tiltalte mand skulle aldrig have sat sig bag rettet, for ordensmagten har tidligere frataget ham kørekortet, derfor er han også tiltalt for køre uden kørekort.

I retten i Glostrup 13. februar blev han kendt skyldig i at have slået og sparket sin ekskæreste samt truet hende med en køkkenkniv. Straks efter dommen valgte den tidligere realitydeltager at anke sagen til landsretten.

Anklageren fortalte i retten, at han to gange tidligere er dømt for vold.

I retten fortalte han, at han følte sig forfulgt på grund af, at han medvirket i flere realityprogrammer.

»Folk prøver at ramme mig. Det er story of my life,« forklarede han i retten.

Poul Hauch Fenger, der er mandens forsvarsadvokat, fortæller til B.T., at hans klient nægter sig skyldig i den nye tiltale.

