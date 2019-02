I 10 år bar en helt ung kvinde på en mørk, mørk hemmelighed.

Nemlig at hendes stedfar i flere tilfælde havde misbrugt hende seksuelt, da hun kun var 11 år gammel.

Først sidste år følte hun sig parat til at gå til politiet med en anmeldelse af voldtægterne, og nu er der faldet dom i sagen.

Ved Retten i Lyngby er den 42-årige mand fra København blevet idømt 10 måneders ubetinget fængsel ved en domsmandsret.

Retten fandt det bevist, at han i seks-otte tilfælde i 2008 havde voldtaget sin dengang 11-årige steddatter ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det foregik i familiens daværende bopæl i Nordsjælland, hvor han stak sine fingre op i steddatterens skede.

I anklageskriftet var stedfaderen tiltalt for at have gjort det i 30-40 tilfælde, men retten fandt altså »kun«, at der var tilstrækkeligt bevis til at dømme ham for seks-otte tilfælde.

»Det er desværre slet, slet ikke usædvanligt, at seksuelt misbrugte børn først tør anmelde det, når de er blevet voksne,« siger senioranklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi.

»Dels fordi de er børn, og dels fordi krænkerne er gode til at true børnene til tavshed. Eksempelvis ved at sige, at »det her er vores hemmelighed«, som vil ødelægge familien, hvis den bliver røbet for nogen. Børnene tror på, hvad den voksne siger, og tier ofte stille. Måske indtil de er blevet voksne,« tilføjer senioranklageren.

I den aktuelle sag fra Retten i Lyngby blev den nu 42-årige mand også dømt for forsøg på blufærdighedskrænkelse og ulovlig beluring af steddatteren i private og intime situationer, da hun for tre år siden var blevet 19 år.

Her havde stedfaderen ifølge anklageskriftet opsat et overvågningskamera, der kunne live-streame og filme i mørke på hendes værelse i det nordsjællandske parcelhus.

Både i intime situationer og når hun var nøgen, 'hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed', som det er anført i anklageskriftet. Det lykkedes dog tilsyneladende ikke for ham at få overvågningsudstyret til at virke.

Den 42-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.