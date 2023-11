Tre mænd er i dag blevet dømt i en større sag om våben. I forbindelse med efterforskningen har politiet anvendt agenter, lyder det i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med dommen.

Sagen er kørt med Retten i Holstebro, og her er 33-årige Amir Hajder tirsdag blevet idømt 12 års fængsel, mens 32-årige Maimoun Chaihab fik syv og 62-årige Keld Højmark to år og tre måneder.

Amir Hajder og Maimoun Chaihab er desuden dømt til udvisning for bestandig.

Dommen er den foreløbigt sidste i et større sagskompleks, der udspringer fra den samme efterforskning. En efterforskning, der har udgangspunkt i handel med stoffer og våben via den krypterede beskedtjeneste Sky ECC.

Kokain og våben

Midt- og Vestjyllands Politi har fulgt flere forskellige efterforskningsspor, lyder det i pressemeddelelsen.

Her har politiet over en periode fra begyndelsen af 2022 til august 2022 efterforsket mod hovedmanden og de to andre mænd fra Struer, som fik domme i byretten i Holstebro tirsdag.

I udløbersagerne har anklagemyndigheden rejst tiltale, og det har også ført til domme og fængselsstraffe i sager om køb, salg og besiddelse af våben.

»Der er tale om virkelig organiseret kriminalitet. Det drejer sig om håndtering af ulovlige våben, der blev solgt i det kriminelle miljø. Det er mange våben og store mængder narkotika,« siger politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Hans Roost.

Med brug af politiagenter har politiets efterforskning været i stand til at komme helt tæt på bagmændene.

»Det er bagmænd, der gør sig store anstrengelser for at undgå, at vi får fat på dem. Det er tung efterforskning at have med krypteret kommunikation at gøre«, siger han.

»Det samme kan man sige om brugen af politiagenter i efterforskningen. Det er tung og kompliceret efterforskning, så det er klart, at vi kan være tilfredse med, at vores arbejde resulterer i de domme, vi nu har set,« siger Hans Roost.

»Hver gang vi bruger specielle værktøjer i vores efterforskning, så giver det noget vigtig erfaring og nogle nye kompetencer. Det er den her efterforskning et rigtig godt eksempel på,« tilføjer han.

Anklager tilfreds

»Jeg er overordnet tilfreds med rettens skyldkendelse. Jeg er særligt tilfreds med, at retten lagde til grund, at Sky ECC-profilen blev benyttet af den 33-årige og at retten fandt, at politiagenternes ageren i sagen var i overensstemmelse med retsplejelovens regler,« lyder det fra anklager Jakob Kjær Ratz.

Den 33-årige, som efter anklagemyndighedens opfattelse er hovedmanden i sagen, fik en dom på 12 års

Den 33-årige er navnlig dømt for at have solgt 10 pistoler, hvoraf en del af pistolerne er solgt med tilhørende ammunition og lyddæmper.

At have været i besiddelse af yderligere fire pistoler med tilhørende ammunition, hvoraf to af disse blev brugt til at skyde med skarpt forskellige steder i Struer Kommune.

At have købt, besiddet og overdraget 5 kg kokain og forsøgt at købe 750 g kokain med henblik på videreoverdragelse.

At have forsøgt at sætte sig i besiddelse af 150 kg hash og forsøge at sælge 150 kg hash af to omgange.

Den 32-årige blev dømt for at have solgt i alt 3 pistoler med ammunition og en lyddæmper, at have besiddet yderligere 3 pistoler og at have været i besiddelse af cirka 200 gram kokain.

Den 62-årige blev dømt for at have forsøgt at medvirke til en våbenhandel ved at have sat et møde op på sin bopæl mellem den 33-årige og to politiagenter, hvor den 33-årige og de to politiagenter drøftede en handel vedrørende to pistoler. Den 32-årige blev ligeledes dømt i dette forhold.

Der skete desuden frifindelse i en række forhold. Den 32-årige ankede til frifindelse. Den 33-årige og 62-årige tog betænkningstid.

