I januar 2021 blev han idømt fem måneders fængsel. I februar 2020 seks måneders fængsel. Og i marts 2019 lød dommen på tre måneders fængsel.

Nu er en 32-årig mand igen blevet snuppet af politiet. Nøjagtig som i de andre sager handler det om hash.

Da han tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig. Mere havde han dog ikke at sige i denne omgang.

I sigtelsen lyder det, at den 32-årige er mistænkt for som led i den organiserede hashhandel på Christiania at have været i besiddelse af blandt andet omtrent 130 gram hash til videresalg.

Ved anholdelsen, som fandt sted mandag eftermiddag under en af politiets aktioner på Pusher Street, havde han i øvrigt 39 hashbolscher, 59 gram skunk og 1400 kroner på sig.

Forinden havde en gruppe civile betjente observeret den nu sigtede stå ved hashbod ni og – efter politiets opfattelse – solgt hash fem gange.

Uniformerede betjente blev tilkaldt og ved deres ankomst blev der straks råbt: »Pak, pak, pak, ost.«

Ifølge anklageren opstod der herefter panik omkring boderne, og i bod ni blev hashprodukter pakket sammen i et sort klæde og gemt væk bag et brønddæksel.

Herefter skulle den nu sigtede have forladt stedet. Men blev ikke desto mindre anholdt kort efter. Og nu skal han sidde varetægtsfængslet i hvert fald de kommende 27 dage.