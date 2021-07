DR blev aldrig informeret fra myndighederne, da en af deltagerne i populært børneprogram fik dom for seksuelt overgreb på barn.

Det kan B.T. nu fortælle.

I april kom det frem, at en mandlig deltager i DR-programmet 'Ultra smider tøjet' var idømt ni måneders fængsel for seksuelt overgreb på et barn og for besiddelse af mere end 3.000 børnepornografiske billeder og videoer.

Nu viser det sig, at DR allerede havde fået en børneattest på vedkommende i foråret 2020, inden optagelserne blev sat i gang.

Fakta om børneattest En børneattest er en slags straffeattest, som viser, om en person har fået domme eller bøder for at have krænket et barn under 15 år seksuelt. Attesten vil derfor vise, om personen er blevet dømt eller har fået bøder for at have sex eller anden kønslig omgang med et barn, og om det har været incest.

Det vil også fremgå, hvis personen er blevet dømt eller har fået bøde for blufærdighedskrænkelse, eller om attestens ejermand er blevet dømt eller har fået bøder for at være i besiddelse af børneporno eller for at have distribueret det.

Som privatperson kan man ikke bestille en børneattest til sig selv.

Det kan være virksomheder, foreninger og myndigheder, hvor medarbejdere eller frivillige kommer i kontakt med børn, der skal bruge attesten. Kilde: politi.dk

Men da deltageren senere fik en dom for seksuelt overgreb på et barn og for besiddelse af børneporno, hørte DR intet fra Rigsadvokaten under Justitsministeriet, der ellers har ansvaret for at give beskeden.

Sammen med Børnerådet vil DR derfor have afdækket, hvornår der egentlig sker en orientering om en ny dom, når arbejdsgiveren har indhentet børneattest.

»Det er Rigsadvokaten, der vurderer, hvem der orienteres om en domfældelse. Så vi vil gerne vide, hvem Rigsadvokaten tager kontakt til og fortæller, at I har indhentet børneattest på vedkommende, og nu er han eller hun blevet dømt for seksuelle overgreb, børneporno eller andet. Den proces kigger vi lige nu på,« siger Morten Skov Hansen, der er chef for DR Ultra

Programmet er blevet kritiseret både i ind- og udland, fordi voksne stiller sig nøgne frem foran børn i 11-årsalderen.

Det er vigtigt, at en børneattest ikke står alene Morten Skov Hansen, chef for DR Ultra

Herefter kan børnene stille spørgsmål til de voksne om deres kroppe og udseende.

Den dømte har deltaget i ét afsnit af 'Ultra smider tøjet', hvor han var en af flere voksne, der smed tøjet, men afsnittet er blevet slettet.

»Alle voksne på den produktion har vi indkaldt børneattest på lige fra kameramand og lydmand til de medvirkende voksne,« siger Morten Skov Hansen og tilføjer:

»Der er ikke nogen garanti i de dokumenter, og det var sagen bevis på. Så det er vigtigt, at en børneattest ikke står alene.«

DR er langtfra alene.

Hos Rigsadvokaten bekræfter presserådgiver Jens Fuglsang Edelholt, at en arbejdsgiver, der tidligere har indhentet en børneattest, ikke automatisk får besked, hvis en person på et senere tidspunkt bliver dømt for en af de omfattede sædelighedsforbrydelser.

»Rigsadvokaten underretter vedkommende arbejdsgiver, hvis arbejdsgivers kendskab til sagen er af væsentlig betydning for ansættelsen, og hensynet til at give underretning klart overstiger hensynet til sigtedes interesse i hemmeligholdelse,« siger han og fortsætter:

»I forhold til, hvor ofte Rigsadvokaten underretter en arbejdsgiver, kan jeg oplyse, at det skete i omkring 42 procent af tilfældene i 2020.«

Altså i under halvdelen af dommene sidste år fik arbejdsgiveren besked.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, har kaldt 'Ultra smider tøjet' for »vulgært« og »alt for ekstremt«.

Han synes også, det er helt relevant, at der gives information til organisationer eller arbejdsgivere, hvis den indhentede børneattest er blevet plettet.

»Jeg vil gerne spørge Justitsministeriet, hvornår så relevant en information som en plet på børneattesten gives videre. Det er vigtigt at få frem,« siger han.