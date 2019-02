I slutningen af januar blev en 28-årig mand idømt mere end et års fængsel for flere gange at have forgrebet sig på en lille pige i en institution i Vejle Kommune fra 2012 til 2013.

Og nu tager sagen en ny drejning.

Det viser sig nemlig, at den samme mand i 2011 var i praktik i børnehaven Kræmmerhuset (nu Trekløveren), og at han var hovedpersonen i en sag om blufærdighedskrænkelse i institutionen.

Manden var mistænkt for at stikke sin tunge ned i munden på en lille pige, mens hun sad på hans skød.

Politiet indledte en efterforskning, men den ansatte mand gik fri og fortsatte efterfølgende sit praktikforløb i en anden af kommunens børnehaver.

Men nu fortryder kommunen, at man ikke nægtede ham at arbejde med børn i kommunen.

Det fremgår af et brev, som en forælder til et tidligere barn i Kræmmerhuset har modtaget af Vejle Kommune.

'På baggrund af den aktuelle sag må vi desværre konstatere, at det var en forkert beslutning, vi foretog dengang. Det beklager vi dybt,' står der blandt andet i brevet.

Vejle Kommune har sendt et brev til de forældre, der havde et barn i børnehaven Kræmmerhuset tilbage i 2011 Foto: Privatfoto Vis mere Vejle Kommune har sendt et brev til de forældre, der havde et barn i børnehaven Kræmmerhuset tilbage i 2011 Foto: Privatfoto

Forælderen husker tydeligt episoden dengang, selvom det er otte år siden.

»Vi var på forreste parket. Vi blev ringet op af politiet en formiddag og fik at vide, at der havde været en hændelse, og at de gerne ville tale med os. Vores datter blev også videoafhørt af politiet,« fortæller kvinden, der af hensyn til sin datter ikke ønsker at stå frem med navn.

Dengang tænkte mange i forældregruppen, at den lille pige, der stod bag beskyldningerne, havde så troværdig og detaljeret en forklaring, at de ikke kunne forstå, hvorfor medarbejderen ikke blev sigtet.

Manden blev aldrig dømt, og derfor ved ingen, om episoden rent faktisk skete, men ikke desto mindre peger noget i den retning, eftersom manden i slutningen af januar blev dømt for flere overgreb på en pige, der fandt sted ét år efter hændelsen i Kræmmerhuset.

I forbindelse med den nye sag valgte politiet at gennemgå mandens computer, og her fandt man 77 filmsekvenser med 'utugtige gengivelse af børn under 18 år'. Størstedelen af dem indeholdt børneporno.

Forælderen, som B.T., har talt med, er mest af alt oprevet over, at familien dengang ingen information fik.

»Alt blev pakket ned og talt ned. Vi fik ingen beskeder, og politiet fortalte os ingenting. Og nu står vi så her,« siger hun til B.T.

Men sådan er det i den slags sager, oplyser kommunen.

»Vi skrev et brev dengang om, at mistanken var frafaldet, og at der havde været en sag. Men mere kan man ikke gøre af hensyn til manden, der havde været mistænkt,« fortæller Claus Svold, der er Børne- og Ungedirektør i kommunen.

Han er i dag fuld af beklagelse over sagen.

»Dengang tog vi den beslutning, at manden kunne fortsætte i praktikantforløbet, og det er dybt beklageligt. Med den viden, vi har i dag, må vi konstatere, at det var en forkert beslutning,« fortæller han.

Claus Svold understreger dog også, at det kan være svært at håndtere sådan en sag, når mistanken frafalder.

»I sådanne sager får man sjældent bevist hverken skyld eller uskyld. Man kan ikke sige, om det er sket eller ikke sket, og så må man tage en beslutning om, hvorvidt man stadig har tillid til medarbejderen, selvom vedkommende ikke er erklæret skyldig. Og det vurderede vi altså dengang, at vi havde« siger Claus Svold.