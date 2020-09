Fredag aften lød der et enormt brag i det centrale Odense.

I bydelen Østerbro bragede en bil med tre passagerer af uransaglige årsager ind i en husmur.

Det stod hurtigt klart efter ulykken, at to af de tre passagerer døde ved kollissionen, og at den tredje person var indlagt i en kritisk tilstand.

Og det er han stadig, fortæller Fyns Politi mandag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at politiet tror, bilisten mistede herredømmet over bilen, men at bilinspektøren endnu ikke har afsluttet sine undersøgelser.

Det samme er tilfældet med undersøgelserne om eventuelt alkohol eller euforiserende stoffer, og derfor står det altså ikke klart, om én eller flere af de tre passagerer var påvirkede ved uheldet.

De tre personer i bilen er alle yngre mænd i starten af 20'erne. De to afdøde var begge 21 år.

Politiet kan ikke oplyse detaljer om, hvem de to omkomne samt den tilskadekomne er, men der er ikke tale om personer med relationer til bandegrupperinger.