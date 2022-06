Lyt til artiklen

Torsdag eftermiddag fik Midt- og Vestjylland en anmeldelse om en personpåkørsel.

En 51-årig kvinde er blevet ramt af et tog tæt på byen Højslev i Skive Kommune.

Politiet ved endnu ikke, hvordan ulykken skete.

»Vi formoder, at det er en ulykke, og at kvinden ved et uheld kommer ud på skinnerne.«

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Det oplyser Midt- og Vestjyllands vagtchef, Anders Bøje Hansen, til B.T.

»Kvinden døde af sine kvæstelser, og pårørende er underrettet.«

Politiet arbejder nu på stedet, og togtrafikken i området er indstillet.

Hvor længe trafikken står stille, ved politiet endnu ikke.

Du kan se akuette trafikændringer her.

Opdateres...