Klokken 12:15 torsdag modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om en voldsom ulykke ved Ribevej i Egtved.

Politiet og redning var hurtigt på stedet, og der blev spærret af, så de kunne komme til at arbejde på stedet.

Der var blandt andet en redningshelikopter til stede.

Vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi bekræfter nu over for B.T., at der er tale om en dødsulykke, men at man ikke kan komme med flere oplysninger lige nu.

Opdateres...