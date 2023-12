Ung mand har erkendt, at han var påvirket af stoffer, da han kolliderede med en bil på Farø i juli.

En kvinde mistede livet, og en mand fik alvorlige kvæstelser ved en voldsom trafikulykke i Bogø By på Farø i slutningen af juli.

Mandag er 21-årige Frederik Skotte idømt fire års fængsel for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, fordi han ifølge Retten i Nykøbing Falster var skyld i ulykken.

Det fortæller anklager Jens Ole Jensen.

Den 21-årige har erkendt, at han var påvirket af stoffer - herunder det stærkt smertestillede stof oxycodon - da han kørte frontalt ind i en modkørende bil på Grønsundvej i Bogø By først på aftenen 29. juli.

Han har også erkendt, at han spillede et spil på sin mobil under kørslen, men ifølge den 21-åriges egen forklaring i retten havde han kun i ganske kort tid sin opmærksomhed rettet mod telefonen inden ulykken.

Han var foruden uagtsomt manddrab tiltalt for særligt hensynsløs kørsel, hvilket retten ikke dømte for, fordi det ikke kunne bevises, hvor meget Frederik Skotte faktisk koncentrerede sig om mobilspillet.

Kvinden og manden i den modkørende bil var begge omkring de 50 år. Manden, der førte bilen, pådrog sig flere kraniebrud, hjerneblødninger, brud på bækkenet og brud på begge lårben.

Den kvindelige passager fik skader på de indre organer og hovedpulsåren samt flere knoglebrud. Få dage efter ulykken afgik hun ved døren.

Frederik Skotte fortalte under retsmødet, at han havde købt stoffer tidligere samme dag, som ulykken fandt sted.

Efter ulykken, mens Frederik Skotte befandt sig på Rigshospitalet, fandt politiet ud af, at han var i besiddelse af mere end 100 piller, der indeholdt henholdsvis alprazolam, clonazepam og oxycodon.

Det fremgår af anklageskriftet.

Alprazolam er et angstdæmpende stof, clonazepam bruges blandt andet til behandling af epilepsi, og oxycodon er et opioid, der er stærkt smertestillende.

Frederik Skotte modtog dommen.

/ritzau/