En lille dansk familie fra Aalestrup i Himmerland i Nordjylland er blevet ofre for dødstrusler og voldsomt hærværk, efter de fangede nogle lømler på fersk gerning.

'Vi vil skære i dig og slå dig ihjel'.

Sådan lød den modbydelige trussel, da Niklas Jensen tog telefonen mandag aften.

Kort efter opkaldet troppede to gerningsmænd op på hans adresse, hvorefter de stillede sig op og hoppede på hans og hans kones biler samt smadrede forruderne.

Sådan så forruden ud på den ene af familiens to biler efter mødet med gerningsmændene.

Årsagen bag det voldsomme optrin skal findes tilbage i september måned, hvor Niklas Jensen og hans hustu, Sandie Christensen, havde indbrud i deres isbutik, 'Is-Kongen'.

Her slap gerningsmændene afsted med værdier for i alt 230.000 kroner.

Heldigvis kunne parret genkende tyvene fra nærområdet, og de tog derfor kontakt til dem for at få deres stjålne genstande tilbage.

På den måde fik Niklas og Sandie værdier for 150.000 kroner tilbage på egen hånd.

Men det var gerningsmændene altså tydeligvis ikke tilfredse med.

»Nu begynder de at opsøge os på vores private adresse, det er ubehageligt og krænkende,« siger Sandie Christensen til TV 2 Nord, som var et af de første medier til at dække sagen.

Til B.T. fortæller parret, at Niklas stod i badet, da han modtog opkaldet, og at gerningsmændene var flygtet, inden han nåede udenfor.

Hvorfor lod I ikke bare politiet tage hånd om indbruddet i stedet for selv at tage kontakt til tyvene i første omgang?

En af de to smadrede forruder - set indefra. Foto: Privat Vis mere En af de to smadrede forruder - set indefra. Foto: Privat

»Fordi det er lokale drenge, der står bag indbruddet. Vi henvendte os til én af tyvene, som i øvrigt har været meget fast kunde henover sommeren, for at give dem muligheden for at levere vores ting tilbage uden politiets indblandning,« siger parret og fortæller, at de er sikre på, at deres ting ville være blevet solgt videre, hvis de ikke selv havde reageret prompte.

Parret afviser, at de er bange for, at gerningsmændenes opførsel eskalerer, nu hvor de har valgt at stå frem i medierne. De indrømmer dog, at de er nervøse for deres to børns sikkerhed.

»Vi er naturligvis bekymrede for vores børn, ellers ville vi ikke være forældre,« siger Sandie Christensen og fortsætter:

»Jeg vil gerne pointere, at indbruddet i vores butik har foregået syv kilometer fra vores private adresse, hvorfor vi er svært utilfredse med, at de tillader sig at opsøge os på vores private adresse, hvor vi bor sammen med vores børn.«

»Vi har ikke stablet isbutikken på benene for at genere nogen, tværtimod. Vi har fungeret som et frirum for alle byens borgere, som også tyveknægtene har nydt godt af hen over sommeren. Vi kommer fra en storby til en lille provinsby, hvor erhvervslivet er døende - det hér er takken.«

Nordjyllands Politi bekræfter over for TV 2 Nord, at de mandag aften modtog en anmeldelse om hærværk på parrets to biler. Vagtchef Henrik Beck fortæller endvidere til mediet, at der blev fundet sålaftryk på kølerhjelmene, og at begge forruder var smadrede.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar til sagen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

