Dommer på Frederiksberg mener, at 23-årig vil gentage trusler mod leder af partiet Stram Kurs.

En mand er mandag blevet varetægtsfængslet for at have truet islamkritikeren Rasmus Paludan på livet.

En dommer på Frederiksberg har fængslet den 23-årige mand i to uger, oplyser Københavns Politi.

Rasmus Paludan, der i øvrigt er advokat, er leder af partiet Stram Kurs og har fået en del omtale på grund af sine aktiviteter rundt om i landet. Desuden har han på YouTube fået mange følgere.

Senest fik Paludan omtale fredag, fordi han havde annonceret, at han ville afbrænde en koran midt i København.

Mandagens grundlovsforhør skyldes, at Stram Kurs forleden modtog en mail, som ifølge politiet indeholder trusler på livet mod Paludan. Mailen fik søndag formiddag betjente til at anholde den 23-årige mand.

I retsmødet har den sigtede nægtet sig skyldig, oplyser anklager Julie Strøm Johnsen.

Men dommeren har fundet, at der er en begrundet mistanke. Desuden er der en risiko for, at den 23-årige på fri fod igen vil true Paludan, og det er årsagen til fængslingen, oplyser hun.

Det er ikke første gang, at partilederen ifølge politiet er offer for en forbrydelse. I januar blev han således overfaldet under en løbetur på Amager Fælled. To mænd er tiltalt i sagen.

De skal have sparket og skubbet Paludan, ligesom de forsøgte at slå ham med knytnæveslag, hedder det i den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst.

Mændene nægter sig skyldige. Københavns Byret ventes at tage stilling til sagen i august.

/ritzau/