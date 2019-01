De dræbte efter togulykken på Storebælt er tre mænd og fem kvinder. Der er ingen børn blandt de dræbte.

Politiets undersøgelser har vist, at der var yderligere to dræbte efter den voldsomme togulykke, der fandt sted onsdag på Storebæltsbroen. Dermed er antallet af dræbte på otte.

Der er tale om tre mænd og fem kvinder. Der er ingen børn blandt de dræbte.

Det oplyser Fyns Politi på et pressemøde torsdag morgen.

- Vi har arbejdet hele natten ihærdigt og meget hårdt på at undersøge toget. Som vi fortalte i går, foregik første del af vores undersøgelser under meget svære vilkår - vind, vejr og meget svære skader på toget derude.

- De skader gjorde, at det var vanskeligere end som så at komme ind i alle afkroge af toget. Desværre har vores undersøgelser i nat vist, at der var yderligere to dræbte i toget, siger politidirektør Arne Gram.

Tidligere har politiet ellers oplyst, at der var tale om seks dræbte efter ulykken.

- Vi har arbejdet med et tog med meget svære skader og nogle personer med nogle meget svære læsioner, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, da han bliver spurgt, hvorfor dødstallet er opjusteret.

Der er ikke yderligere dræbte end de otte, der er fundet i toget, oplyser politiet.

Lars Bræmhøj fortæller desuden, at politiet er "ret sikre" på identiteten på fire af de dræbte, mens der endnu udestår endelig identifikation af de sidste fire.

- De dræbte er primært fra den første togvogn, siger Lars Bræmhøj.

På grund af de dræbtes voldsomme læsioner bruger politiet tandkort og dna til at identificere de døde.

Politiet oplyser, at man onsdag konstaterede, at der var otte personer savnet. Det svarer til det antal døde, som nu er fundet i toget. Derfor har politiet i løbet af natten været i kontakt med de pårørende til de savnede.

Det er politiets håb, at den endelige identifikation kan ske i løbet af torsdagen.

16 blev kvæstet i ulykken. To er stadig indlagt, oplyser Odense Universitetshospital i en status torsdag klokken ni. Hospitalet kan ikke oplyse nærmere om deres tilstand.

Det er tidligere blevet oplyst, at 14 af de kvæstede er let tilskadekomne, mens to har "moderate skader". Alle menes at være uden for livsfare.

Politiet har ved undersøgelserne af toget fundet flere private ejendele, og det vil forsøge at finde ejerne.

Det var omkring klokken 07.35 onsdag på lavbroen på Storebæltsforbindelsen, at et lyntog på vej fra Odense mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

Lyntoget er sammen med godstoget rangeret ned på et afspærret baneterræn.

/ritzau/