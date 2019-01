De dræbte efter togulykken på Storebælt er fem mænd og tre kvinder. Der er ingen børn blandt de dræbte.

Politiets undersøgelser har vist, at der var yderligere to dræbte efter den voldsomme togulykke, der fandt sted onsdag på Storebæltsbroen. Dermed er antallet af dræbte på otte.

Der er tale om fem mænd og tre kvinder. Der er ingen børn blandt de dræbte.

Det oplyser Fyns Politi på et pressemøde.

- Vi har arbejdet hele natten ihærdigt og meget hårdt på at undersøge toget. Som vi fortalte i går, foregik første dele af vores undersøgelser under meget svære vilkår - vind, vejr og meget svære skader på toget derude.

- De skader gjorde, at det var vanskelige end som så at komme ind i alle afkroge af toget. Desværre har vores undersøgelser i nat vist, at der var yderligere to dræbte i toget, siger politikommissær Arne Gram.

Tidligere har politiet ellers oplyst, at der var tale om seks dræbte efter ulykken.

- Vi har arbejdet med et tog med meget svære skader, og nogle personer med nogle meget svære læsioner, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, da han bliver spurgt, hvorfor dødstallet er opjusteret.

Han fortæller yderligere, at politiet et "ret sikre" på identiteten på fire af de dræbte, mens der endnu udestår endelig identifikation af de sidste fire.

- De dræbte er primært fra den første togvogn, siger Lars Bræmhøj.

Der er også flere tilskadekomne efter ulykken. Flere er stadig indlagt.

/ritzau/