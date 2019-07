Dødsstraf til gerningsmændene for de afskyvækkende terrordrab i Marokko.

Sådan lyder dommen, der torsdag er blevet afsagt ved Retten i Salé, der ligger tæt ved den marokkanske hovedstad Rabat.

21 andre også fået dom i sagen for deres medvirken i dobbeltdrabet. En mand er blevet idømt fængsel på livstid, mens 20 andre skal mellem fem og 25 år i fængsel.

Derudover får Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelands pårørende to millioner euro i erstatning.

Ligene af den 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og hendes 28-årige norske veninde og rejsefælle Maren Ueland blev fundet skændet, begge med halsen skåret over, den 17. december 2018.

De to unge eventyrlystne kvinder, som begge studerede friluftsliv, kultur og naturvejledning på Universitetet Sørøst-Norge, var erfarne vandrere, og de var i julemåneden i fjor taget på deres livs trekkingtur i Atlasbjergene.

I timerne før de ulykkeligvis pludselig blev uskyldige ofre for terrorens hæslige ansigt, var de kommet ned til et plateau i 2.200 meters højde, hvor de valgte at slå deres telt op for natten.

Forinden havde de besteget Nordafrikas højeste bjerg, det 4.167 meter høje Toubkal.

Kvinderne var formentlig trætte efter den lange nedstigning og valgte at slå teltet op dette afsides sted på trods af, at der blot er tre kvarters vandring ned til den nærliggende bjerglandsby Imlil.

Den beslutning skulle vise sig at være fatal.

For de tre religiøse fanatikere og Islamisk Stat-sympatisører med den nu 26-årige gadesælger og alt-mulig-mand Abdessamad Ejjoud i spidsen havde også slået et telt op få hundrede meter fra det plateau, Louisa og Maren havde udvalgt sig.

De tre mænd ventede blot på, at mørket skulle sænke sig over bjergmassivet. Så ville de slå til mod de udenlandske turister, som de anså som fjender, fordi de i deres øjne repræsenterede “de vantro”.

IS-sympatisørerne ville med kvindernes blod hævne det, der var sket mod deres “brødre” i Syrien, hvor Islamisk Stat var blevet minimeret og slået tilbage.

På den allermest feje vis, mens Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland lå og sov i deres lille kuppeltelt, blev kvinderne udsat for et meget voldsomt og makabert angreb og dræbt med terroristernes medbragte, skarpslebne knive.

To af de tre mænd førte våbnene. Den tredje filmede det frygtelige og bestialske knivdrab på danske Louisa Vesterager Jespersen med sin mobiltelefon.

Drabet skete inde i teltet.

Filmsekvensen blev kort efter rundsendt via de sociale medier til hele verden af de tre ekstremister, som selv anså deres helt igennem frastødende og uforståelige handlinger som en heltedåd i deres guds navn.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland kom aldrig hjem i live, og deres nære sørger stadig.

Inden dommen faldt torsdag, havde Louisa Vesterager Jespersens mor, Helle Jespersen fra Grindsted, skrevet et brev, som hun af sin og den øvrige families bistandsadvokat fik læst op for dommerne i retten ved det forrige retsmøde.

I brevet gjorde hun det klart, at hun ønsker marokkansk lovs strengeste straf - dødsstraf - til de mænd, som har taget hendes ældste datter fra hende for altid.

Anklageren har i sin procedure agiteret for samme straf til gerningsmændene.

I retssagen, som med flere afbrydelser har kørt siden begyndelsen af maj måned, har i alt 24 mænd været tiltalt.

En af hovedgerningsmændene føres ind i retten i Salé ved sagens begyndelse i maj. Foto: STRINGER Vis mere En af hovedgerningsmændene føres ind i retten i Salé ved sagens begyndelse i maj. Foto: STRINGER

Terrordrabene har skabt overskrifter over hele kloden. Herunder naturligvis ikke mindst i Danmark og Norge.

Da Louisa Vesterager Jespersen en råkold og våd januardag i år blev bisat fra Fonnesbæk Kirke i sin hjemby Ikast, var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) således mødt op for på Danmarks og regeringens vegne at udtrykke støtte og medfølelse med den ramte familie.

»Tabet af jeres datter har ramt os alle. På Danmarks og regeringens vegne vil jeg udtrykke min dybeste medfølelse og love, at Louisa aldrig bliver glemt,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

De tre hovedtiltalte som udførte de bestialske handlinger - 25-årige Abdessamad Ejjoud, 27-årige Younes Ouaziyad og 33-årige Rachid Affati - alle fra en forarmet forstad til turistmagneten Marrakesh, har fra begyndelsen alle erkendt sig skyldige.

Det samme har en fjerde medtiltalt, der dog valgte at gå ned fra Toubkal-bjerget, inden det planlagte terroranslag mod kvinderne skulle finde sted.

Langt de fleste af de øvrige 20 tiltalte, som ifølge anklageskriftet er Islamisk Stat-sympatisører og på den ene eller anden måde har bistået med hjælp til at gennemføre angrebet i Atlasbjergene, har fra sagens begyndelse nægtet sig skyldige.

B.T. har kontaktet Helle Jespersen, mor til Louisa Vesterager Jespersen, for at få en kommentar til afgørelsen ved Retten i Salé. Helle Jespersen oplyser i en SMS, at hun ikke ønsker at kommentere dommen.