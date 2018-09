Omkring midnat blev en nabo vækket af tumult og råberi fra den lejlighed, hvor en 14-årig dreng afgik ved døden i marts.

Det forklarede naboen, der tirsdag var kaldt ind som vidne i sagen om dødslejligheden på Østerbro, hvor en 41-årig kvinde er tiltalt for at efterlade den 14-årige dreng og sin egen 14-årige datter i hjælpeløs tilstand.

Naboen forklarede, at vedkommende vågnede omkring midnat ved, at en person fra lejligheden, hvor den tiltalte kvinde bor, råbte:

»Vågn op, din fucking junkie, vågn så op,« til den 14-årige nu afdøde dreng.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Naboen forklarede videre, at der efterfølgende var tumult og råberi fra lejligheden, der stod på i godt et minuts tid, før det stilnede af igen.

Senere på natten blev naboen vækket af politiet, der kom og bankede på døren. På det tidspunkt var den 14-årige dreng blevet erklæret død.

Tirsdag, på sagens tredje dag, er flere vidner indkaldt for retten, heriblandt personer, der også var til stede i lejligheden, samt den retsmediciner, der foretog obduktionen af den 14-årige dreng.

På sagens to første retsdage, torsdag og fredag i den forgangne uge, forklarede flere vidner, at de tilstedeværende i lejligheden i løbet af aften var bevidste om den alvorlige tilstand, som den 14-årige dreng befandt sig i.

Alligevel valgte personerne i lejligheden, heriblandt den tiltalte 41-årige kvinde, ikke at ringe til alarmcentralen. Det skete først kort før klokken halv to om natten, efter at den 14-årige dreng havde ligget hjælpeløs på badeværelset i timevis.

Forinden havde flere af de tilstedeværende båret den 14-årige dreng ned på gaden, fordi de ifølge flere vidner i sagen ikke ønskede, at politi- og ambulancepersonale skulle komme op i lejligheden.

Den 14-årige datter måtte ligeledes hentes af en ambulance senere på natten. Hun er i dag hjerneskadet på grund af et langvarigt hjertestop, efter hun havde indtaget en lang række euforiserende stoffer og receptpligtig medicin den pågældende aften.

Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig.