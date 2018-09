Torsdag afgav en 41-årig kvinde, der er tiltalt for at have efterladt en 14-årig dreng og sin 14-årige datter i hjælpeløs tilstand, forklaring ved Københavns Byret.

Da det gik op for den 41-årige kvinde, hvor galt det stod til med den 14-årige dreng, der afgik ved døden den 10. marts i år i en lejlighed på Østerbro, bad hun andre om at ringe efter hjælp.

Det forklarede kvinden torsdag, da hun blev afhørt af anklager Søren Harbo ved sagens første retsmøde.

Ifølge kvinden havde hun været i sin egen lejlighed hele dagen sammen med sin datter og hendes venner og veninder. I løbet af aftenen blev der indtaget både alkohol og forskellige stoffer, og på et tidspunkt blev hendes 14-årige datter dårlig.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

»Jeg tænkte, at hun ville have godt af at kaste op, så jeg stikker to fingre i halsen på hende,« forklarede den 41-årige kvinde.

Hun forklarede videre, at den 14-årige dreng, der afgik ved døden samme aften, på et tidspunkt også blev dårlig, hvorfor hun hjalp ham ud på toilettet. Her lå han store dele af aftenen, mens hun skiftevis kiggede til ham og datteren.

Hun nægtede, at hun skulle have været bevidst om de to 14-åriges alvorlige tilstand.

Brutal video

Ved retsmødet blev der desuden vist en video, som blev optaget af en af de tilstedeværende klokken 00.28 den pågældende aften. Videoen var af så brutal karakter, at retsformanden bad tilstedeværende under 18 år om at forlade retslokalet.

På videoen kunne man se den 14-årige afdøde dreng ligge på badeværelsesgulvet med åben mund, mens en stemme på videoen siger:

»Sådan ser det ud, når du dræber folk herude i kvarteret. Østerbro - gangsta’ shit.«

Den 41-årige kvinde erkendte, at hun havde været til stede, da videoen blev optaget, og hun bad efterfølgende andre i lejligheden om at ringe efter hjælp. Det var imidlertid ikke 1-1-2, der blev ringet, men i stedet efter en ven til en af de tilstedeværende.

Først en time efter, klokken 01.24, blev der ringet 1-1-2, efter flere tilstedeværende havde båret den 14-årige dreng ned på gaden, fordi de ifølge vidneforklaringer ikke ønskede, at politiet skulle komme op i lejligheden og finde de stoffer, der var der.

Modsigende forklaringer

At det først var så sent, den tiltalte blev bevidst om drengens alvorlige tilstand, strider imod både anklagemyndigheden og andre af de tilstedeværendes forklaringer. Ifølge et vidne var man allerede tidligere på aftenen opmærksom på, at den 14-åriges puls var meget svag, ligesom han også både havde tisset i bukserne, var kold og havde givet udtryk for, at han frøs.

Et andet vidne, en 16-årig pige, forklarede desuden torsdag, at den tiltalte skulle have udtalt:

»Hvorfor bruger i kræfter på ham (den 14-årige, red.),« da han blev båret ned fra lejligheden.

Imens lå den tiltalte kvinde sammen med sin 14-årige datter, der i løbet af aftenen ligeledes var blev gradvist dårligere og af flere omgange havde haft svært ved at trække vejret. Datteren er i dag hjerneskadet på grund af et langvarigt hjertestop den pågældende aften.

Torsdag blev der nedlagt midlertidig referatforbud mod den tiltaltes forklaring. Derfor omtaler B.T. først kvindens forklaring fredag, hvor forbuddet er ophævet.

Kvinden nægter sig skyldig i alle forhold.