Torsdag er første dag ud af fire i sagen mod en 41-årig kvinde, der er tiltalt for at have efterladt sin 14-årige datter og en 14-årig nu afdød dreng i hjælpeløs tilstand i sit hjem.

Iklædt en sort cardigan og hvid T-shirt trådte den 41-årige kvinde ind i Københavns Byrets retssal 32. Blikket var rettet stift mod gulvet, mens hun tog plads til venstre for de tilhørende sammen med sin advokat.

På tilhørerpladserne sad familien og venner til den 14-årige dreng, der afgik ved døden den 10. marts i år, efter han ifølge anklagemyndigheden havde indtaget euforiserende stoffer og havde pådraget sig en rift på milten.

Drengen var kærester med den 14-årige pige, der er datter af den 41-årige tiltalte, og som i dag er hjerneskadet, fordi hun fik et langvarigt hjertestop samme aften som følge af det medicin og de stoffer, hun ifølge politiet havde indtaget.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Vidende om de to 14-årige unge menneskers hjælpeløse tilstand valgte den 41-årige kvinde ifølge politiet ikke at reagere, før det var for sent, ligesom hun angiveligt også opfordrede andre i lejligheden til at undlade at give oplysninger om de to 14-åriges tilstand til myndighederne.

Ved torsdagens retsmøde blev der nedlagt referatforbud af tiltaltes forklaring, men det blev tilsyneladende ikke respekteret af en mand, der måtte bortvises fra retten og fik konfiskeret sin telefon, efter han angiveligt havde optaget kvindens forklaring med sin telefon.

Referatforbuddet gælder frem til fredag eftermiddag, hvorfor B.T. ikke kan gengive den 41-åriges forklaring før.

Der forventes at falde dom 2. oktober.