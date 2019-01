»Liv sov ind i nat. Min pige er væk.«

Sådan lød den. Sms’en fra Livs far, Nikolaj. Kortfattet. Præcis. Og dybt tragisk.

Nikolajs datter - den 14-årige pige, der i marts sidste år i en lejlighed på Østerbro i København fik en overdosis efter indtag af receptpligtig medicin og MDMA - døde natten til onsdag.

Liv bliver dermed det andet dødsoffer fra den skæbnesvangre martsaften i 2018, hvor også en 14-årig dreng, Marcus, omkom.

Den kraftige overdosis, som Liv tog den aften, fik hendes unge hjerte til at stoppe. Og selv om ambulancepersonalet, der blev kaldt til lejligheden, fik det i gang igen, resulterede de mange minutter uden ilt til hjernen i en svær hjerneskade.

Den er hun siden blevet behandlet for på Vejlefjord Rehabilitering, der har speciale i patienter med svære hjerneskader.

Det var her på Vejlefjord, at Liv natten mellem tirsdag og onsdag omkring kl. 02 sov stille ind.

Nikolaj har ikke forældremyndighed over Liv, men fik tirsdag at vide, at datteren var så dårlig, at hun formentlig ikke ville klare den.

Det gjorde hun heller. Men Nikolaj nåede derover, inden den i dag 15-årige pige tog sin sidste udånding.

»Jeg fik lov til at se hende i 10 min. Det var rigtig hårdt. Det var min lille pige, der lå der. Men hun sagde far til mig. Hun åbnede øjnene kort, inden hun lukkede dem igen og lavede en stor udånding. Jeg tror, hun ventede på mig,« siger Nikolaj.

Nikolaj har i lang tid kæmpet for forældremyndighed over Liv, og flere gange - som B.T. tidligere har beskrevet - har han forsøgt at råbe Københavns Kommune op, fordi han frygtede, at moren ikke kunne tage vare på hans datter.

Det var i moderens lejlighed på Østerbro, at Liv og Marcus fik stofferne, som altså nu har kostet to unge teenagere livet.

Moren blev i oktober 2018 dømt for ikke at hjælpe de to hjælpeløse teenagere den pågældende martsaften. Hun afsoner lige nu en dom på to år.

Moren var også til stede på Vejlefjord, da Liv døde.