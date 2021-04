En strømafbrydelse kan lyde banalt.

Det gælder bare ikke, når det sker på et topfølsomt anlæg i Iran, hvor der muligvis skal udvikles en atombombe, som vil kunne rokke ved magtbalancen i hele Mellemøsten.

I hvert fald har weekendens strømsvigt fået det indædte fjendskab mellem Iran og Israel til endnu en gang at bryde ud i lys lue.

Og den danske ekspert Peter Viggo Jakobsen er ikke i tvivl om, at iranerne vil gøre alvor af deres trussel om hævn.

»Der er ingen tvivl om, at iranerne vil slå tilbage, men det bliver ikke nødvendigvis på samme måde. Det er meget svært konkret at sige, hvordan det kommer til at ske,« siger lektoren fra Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet til B.T.

De iranske trusler om hævn kommer efter, at Iran i weekenden tog en ny, avanceret centrifuge til berigelse af uran i brug på et atomanlæg i Natanz. Hvis berigningen når et vist niveau, kan det bruges til at udvikle en atombombe.

Det pludselige strømsvigt fik straks de iranske myndigheder til at beskylde Israel for at stå bag »terrorhandlingen«. Og landets udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, forsikrede, at »atomterrorismen« vil blive hævnet.

»Zionisterne ønsker at hævne sig på grund af vores succes med at få ophævet sanktionerne. De har offentligt sagt, at de ikke vil tillade det,« lød det fra ham til iransk tv.

Den danske ekspert Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet er ikke i tvivl om, at iranerne vil hævne strømafbrydelsen på det vigtige atomanlæg på en eller anden måde over for Israel. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Den danske ekspert Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet er ikke i tvivl om, at iranerne vil hævne strømafbrydelsen på det vigtige atomanlæg på en eller anden måde over for Israel. Foto: Søren Bidstrup

»Men vi vil tage vores hævn mod zionisterne,« føjer han til.

Peter Viggo Jakobsen finder det sandsynligt, at det reelt var israelerne, der slukkede for strømmen på det iranske atomanlæg:

»Israelerne har jo i rigtig lang tid gjort alt, hvad de kunne, for at genere det iranske atomprogram. Og det blev ikke mindre af, at atomaftalen blev sat på standby,« tilføjer han med henvisning til, at Trump i 2018 trak USA ud af aftalen med Iran fra 2015 og i stedet indførte sanktioner mod landet.

Ifølge eksperten fra Forsvarsakademiet vil iranerne i et eller andet omfang have reel mulighed for at udføre deres annoncerede hævn mod Israel.

Den iranske atomekspert Mohsen Fakhrizadeh, 62, stod på Israels dødsliste. I november blev han likvideret ved et baghold i Iran. Foto: Arkivfoto Vis mere Den iranske atomekspert Mohsen Fakhrizadeh, 62, stod på Israels dødsliste. I november blev han likvideret ved et baghold i Iran. Foto: Arkivfoto

»Eksempelvis kan de jo blot slå en israeler ihjel et eller andet sted. De har kun sagt, at de har tænkt sig at hævne strømafbrydelsen på en eller anden måde. Men spørgsmålet er nok, om de vil gøre det på en måde, så det giver mening,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Iranerne har jo også sagt, at de ikke er færdige med at hævne sig over, at amerikanerne for lidt over et år siden slog en af deres generaler ihjel ved et luftangreb i den irakiske hovedstad, Bagdad,« tilføjer han.

Det er også kun få måneder siden, at israelerne udførte et andet spektakulært angreb på et nøje udvalgt mål hos de iranske arvefjender.

Det skete i november, hvor den iranske topforsker og atomekspert Mohsen Fakhrizadeh, 62, blev likvideret i et baghold ved hjælp af et fjernstyret maskingevær, der var opstillet ved en landevej på et bjerg knap 70 kilometer fra hovedstaden Teheran.

Atomforskeren Mohsen Fakhrizadeh, 62, blev anset for at være hovedmanden bag Irans hemmelige bestræbelser på at udvikle atomvåben. Her ses hans kiste efter likvideringen i november. Foto: WANA NEWS AGENCY Vis mere Atomforskeren Mohsen Fakhrizadeh, 62, blev anset for at være hovedmanden bag Irans hemmelige bestræbelser på at udvikle atomvåben. Her ses hans kiste efter likvideringen i november. Foto: WANA NEWS AGENCY

Han blev anset for at være hovedmanden bag Irans hemmelige bestræbelser på at udvikle atomvåben.

Også ved den lejlighed lovede Iran hævn, men om den reelt er blevet udført, tør Peter Viggo Jakobsen ikke fastslå.

»Det er altid svært at sige med sikkerhed. Det er ulovligt med den slags aktioner i henhold til international ret, så nogle gange skal man tie stille, selv om man laver det. Israelerne er jo heller ikke gået ud og har sagt: 'Haha – det var os, der narrede alle iranerne'.«

»Vi regner allesammen med, at det var israelerne, men det er ikke noget, som de vil sige offentligt. For det må man jo ikke. Og derfor er det heller ikke sikkert, at iranerne nogensinde vil tage skylden for, hvis der sker et grimt terrorangreb i Israel med en bombe om 14 dage. Det kunne jo også betyde, at israelerne så vil gøre gengæld igen,« understreger eksperten fra Forsvarsakademiet.

I november blev hjernen bag det iranske atomprogram likvideret, da hans sikrede bil faldt i et baghold og blev gennemhullet af et fjernstyret maskingevær, som Israel menes at have betjent. Foto: - Vis mere I november blev hjernen bag det iranske atomprogram likvideret, da hans sikrede bil faldt i et baghold og blev gennemhullet af et fjernstyret maskingevær, som Israel menes at have betjent. Foto: -

Det er endnu uvist, hvad der konkret udløste weekendens strømsvigt i det iranske atomanlæg. Men det er blevet antydet fra iransk side, at der udefra er blevet manipuleret med anlæggets computernetværk.

Og der skulle ikke være sket noget radioaktivt udslip.

»Der skete ikke nogen forurening, og ingen kom til skade, men det kunne have ført til en katastrofe,« siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium.

Iran har genoptaget indirekte forhandlinger med USA om at få atomaftalen fra 2015 tilbage på sporet, efter Joe Biden er blevet ny præsident.