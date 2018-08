Åbne vinduer fik ilden til hurtigt at brede sig til tre lejligheder. Den præcise brandårsag er fortsat uvis.

Randers. En brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro, som fredag kostede tre kvinder livet, opstod i en sofa. Politiets teknikere kan dog ikke sige, hvordan branden er opstået.

Sofaen stod i en lejlighed hos en 93-årig kvinde. Under branden åbnede kvinden et vindue i lejligheden.

Det fik branden til at sprede sig hurtigt, for på gangen stod flere vinduer nemlig også åbne. Ilden bredte sig til tre andre lejligheder, lyder konklusionen på brandundersøgelsen ifølge Østjyllands Politi.

Den 93-årige kvinde mistede livet i branden. Det samme gjorde en anden kvinde på 91. En 95-årig kvinde blev indlagt på sygehuset i Skejby med alvorlige brandskader. Søndag formiddag døde også hun.

I branden kom yderligere to kvinder til skade. Det drejer sig om to kvinder på 87 og 89 år. Deres skader var dog af mindre alvorlig karakter.

Efter branden var det op til politiets brandteknikere at fastslå brandårsagen. Men før eksperterne kunne arbejde på stedet, måtte de vente på, at det var kølet så meget ned, at man kunne foretage de nødvendige undersøgelser.

Tirsdag var det så muligt for brandteknikerne at komme til, og de kunne altså udpege sofaen som arnestedet, hvorfra ilden havde bredt sig.

Allerede i weekenden meldte Østjyllands Politi ud, at der ikke var noget, som tyde på, at der skulle være tale om en påsat brand.

Men de tekniske undersøgelser har altså ikke kunnet fastslå noget med sikkerhed.

Den klart hyppigste årsag er ifølge Beredskabsstyrelsen rygning. Omtrent halvdelen af alle dødsbrande sker på grund af gløder fra tobak.

Andre årsager til dødsbrande er blandt andet madlavning, stearinlys og elektriske installationer.

/ritzau/