Fundet af en død person i en udbrændt ejendom i Vemmelev på Vestsjælland har fået politiet til at indlede en grundig efterforskning af brandårsagen og de øvrige omstændigheder ved branden.

Det sker for at udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse.

»Det tyder ikke umiddelbart på, at der er tale om en forbrydelse, men det kan vi jo ikke konkludere på, før vi er færdige med vores undersøgelser,« siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den døde person blev fundet i stuehuset på den ejendom på Slagelse Landevej, hvor en forbipasserende søndag morgen kl. 09.25 opdagede branden og slog alarm.

På ejendommen bor en 80-årig mand. Det er endnu uvist, om det er ham, der har mistet livet, da den afdøde endnu er ikke identificeret.

Ifølge politiet boede den 80-årige beboer alene i ejendommen.

»Vi kan ikke afvise, at den dødfundne kan være husets beboer, men så længe vi ikke har en sikker identifikation, så melder vi ikke noget ud om det,« siger Søren Ravn-Nielsen.

»Vi arbejder stadig med at klarlægge brandårsagen, og de undersøgelser vil fortsætte i morgen. Derfor kommer vi ikke med noget bud på brandårsagen i dag,« tilføjer vicepolitiinspektøren.

.