Helmi Mossa Hameed havde været på en spontan druktur 19. januar 2019, inden han bragede ind i en anden bil og sendte en ung kvinde fem uger i livstruende koma.

Det forklarer den 21-årige mand fredag i Retten på Frederiksberg.

»Jeg havde drukket noget alkohol. Men det var ikke planen, det var lidt spontant,« forklarer den unge mand om hændelsen, der fandt sted godt to år forinden, han i oktober 2020 kørte en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej.

»Vi havde været på en café på Østerbro, og jeg fik to cocktails. Så ringede min kammerat og sagde, at han havde brug for hjælp i Valby, og det skulle være lige nu,« forklarer Helmi Mossa Hameed.

Han nåede imidlertid aldrig frem.

På Ingerlevsgade i København kørte han ind i bagenden af en bil, der var i færd med at foretage en U-vending. I bilen sad en ung kvinde, hendes niece og en mandlig fører af bilen.

Føreren gik efterfølgende i chok, mens kvinden blev lagt fem uger i koma. Niecen slap uskadt.

»Jeg kom kørende med lidt for høj fart. Jeg husker ikke, det var så høj fart, som der står her. Idet jeg kommer kørende, svinger en bil ud foran mig. Jeg tror den holdt bag en container, og så husker jeg ikke rigtig mere,« siger Helmi Mossa Hameed, der både kørte for hurtigt og i en bil, hvis ABS-system var 'uvirksomt'

Han mener imidlertid, at ulykken også var sket, selv om han havde kørt den tilladte hastighed eller med fuldt funktionelle ABS-bremser. Han havde efter eget udsagn ikke mulighed for at reagere i situationen.

Med sig i bilen havde Helmi Mossa Hameed sin kæreste. Hun gik i chok umiddelbart efter hændelsen.

»Der var en masse mennesker, der tog af sig af de andre. Jeg så føreren. Han virkede til at være i chok. Han skreg lidt. Der var også et barn, men jeg kunne se, at barnet ikke var kommet til skade.«

Af den grund valgte han at tag sig af sin egen kæreste, som han tog med ind i en nærliggende opgang. I modsætning til hændelsen fra Peter Bangs Vej i oktober sidste år, hvor han uagtsomt dræbte den femårig pige, så flygtede han ikke, men blev på ulykkesstedet.

»Jeg følte mig ikke beruset, da jeg satte mig i bilen. Jeg følte mig ikke påvirket,« forklarede han videre og tilføjede i øvrigt, at han betragtede sig selv som en »okay« bilist.

En blodprøve foretaget halvanden time efter hændelsen viste, at han havde en promille på 1,09.

Helmi Mossa Hameed har erkendt de faktiske omstændigheder – altså at han kørte bilen, og at han var påvirket af alkohol.

Han mener imidlertid ikke, at der er tale om hensynsløs kørsel.

Den 21-årige mand er tiltalt for en lang række forhold – alt 35 af slagsen.

De mest centrale i sagen er dog det uagtsomme manddrab på den femårige pige på Peter Bangs Vej, samt den føromtalte hændelse fra Ingerlevsgade.

Han har erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken på Peter Bangs Vej. Men han afviser, at han skulle have være påvirket af lattergas, da det skete, og at der skulle være tale om særligt skærpende omstændigheder.