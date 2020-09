Han var frakendt kørekortet i fem år, kørte for stærkt og havde tre ulovlige rusmidler i blodet.

Da bilen pludselig væltede af motorvejen og rullede rundt, sendte det hans 26-årige ven i døden som passager, mens han selv som fører slap med en tur på hospitalet.

Sådan blev konsekvenserne, da en nu 26-årig mand sidste år mistede herredømmet over sit køretøj - en ældre Toyota Corolla - på Motorring 3-motorvejen i Brøndby.

Han er nu tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab og narkokørsel i forbindelse med dødsulykken.

Ulykken skete efter en overhaling med omkring 135 km/t af en anden personbil kort før midnat på motorvejen, hvor hastighedsgrænsen er 110 km/t.

I forbindelse med overhalingen kørte Toyotaen hen over en ubrudt kantlinje ved udfletningen med Holbækmotorvejen og fortsatte ud i rabatten, hvor den skred ud og rullede rundt.

Den 26-årige passager blev kastet ud af bilen og var dræbt på stedet, mens de nu tiltalte narkobilist overlevede sine kvæstelser efter en tur på hospitalet.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, havde han før ulykken indtaget de bevidsthedspåvirkende stoffer kokain, MDMA (Ecstacy) og Alprazolam, så indholdet i hans blod oversteg de tilladte grænseværdier.

Det viste de retskemiske undersøgelser af den blodprøve, som blev udtaget på dødsbilisten efter ulykken.

Alprazolam er en receptpligtig medicin mod angst, der bruges af stadigt flere unge som et euforiserende stof, selv om det er farligt at bruge.

Ulykken skete sent om aftenen 3. september sidste år. På det tidspunkt var den nu tiltalte allerede året før ved en tidligere dom blevet frakendt sit kørekort i fem år.

Denne gang vil anklagemyndigheden - udover selve straffen - også nedlægge påstand om, at han skal miste retten til at køre bil for bestandigt.

Når sagen senere på måneden kommer for retten i Glostrup, vil den blive behandlet som en domsmandssag.

Det betyder, at både spørgsmålet om skyld og eventuel straf skal afgøres af en juridisk dommer og to lægmænd i forening.