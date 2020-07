Mand var enten dopet af sovemedicin eller træthed, da han i november kørte kvinde ihjel, lyder anklagen.

Indtagelse af sovemedicin eller mangel på søvn var ifølge anklagemyndigheden årsag til, at en i dag 49-årig mand i efteråret kørte en 25-årig kvinde ihjel på Maribovej i Vesterborg på Lolland.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil derfor have manden dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og idømt en fængselsstraf. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Det var først på eftermiddagen den 29. november, at den dengang 48-årige mand kom kørende mod vest ad Maribovej i sin Citroën Picasso.

Her kørte han frontalt ind i en modkørende Kia Picanto, hvor en 25-årig kvinde sad bag rattet. Ifølge sagens anklageskrift var det manden, som trak for langt til venstre.

Manden er tiltalt for, at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for ikke at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed. Han har desuden forsømt at holde så langt til højre som muligt, lyder anklagen.

Anklagemyndigheden påstår, at manden har været under påvirkning af stoffet triazolam, som findes i sovemedicin. Og enten er det stoffet eller også er det manglen på søvn, som efter anklagemyndighedens opfattelse er skyld i ulykken.

I sager, hvor kørsel i påvirket tilstand fører til dødsulykker, er straffen i udgangspunktet ubetinget fængsel. Ofte er straffen adskillige måneder - i grove tilfælde flere år.

Det bliver op til Retten i Nykøbing Falster at vurdere, hvorvidt den i dag 49-årig bilist skal dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet. Retssagen er berammet til 6. august.

/ritzau/