Dagen igennem har politiet undersøgt et mistænkeligt dødsfald på villavej. Afdøde skal obduceres mandag.

Intet tyder på, at en person, der fredag morgen blev fundet død på en adresse i Silkeborg, har været udsat for en forbrydelse.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet rykkede fredag morgen ud til Parkvænget, hvor personen var fundet død. Villavejen blev afspærret, og politiets teknikere blev tilkaldt.

- Omstændigheder omkring dødsfaldet gør, at vi ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse. Derfor arbejder teknikere på stedet, lød det kort før klokken 13.00 fra politiet.

Men midt på eftermiddagen var teknikerne kommet så langt i deres arbejde, at politiet på Twitter kunne fastslå, at "alle undersøgelser på stedet tyder på, der ikke er tale om et kriminelt forhold".

Det tilføjes dog, at den afdøde skal obduceres på mandag.

- Vi har ikke yderligere kommentarer, før obduktionsresultatet foreligger, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

De pårørende til den afdøde er blevet underrettet.

/ritzau/