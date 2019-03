Regnen står ned i lange stænger. Et ældre ægtepar småløber med deres indkøbsposer.

Parret låser sig ind i en opgang i Vangehusvej på det ydre Østerbro. Deres jakker er gennemblødte, men det er noget helt andet end våde ærmer, de bekymrer sig om.

»Jeg er fuldstændig i chok,« siger den ældre kvinde, som ikke ønsker sit navn nævnt.

Mandag fik beboerne i det L-formede lejlighedskompleks besked om, at en af deres naboer - en 81-årig kvinde - er blevet dræbt.

Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

På et fællesmøde onsdag orienterede politiet beboerne om, at de skulle huske at låse deres døre og ikke lukke fremmede ind.

Fredag fik de en endnu værre nyhed.

På et pressemøde fortalte Københavns Politi, at de har anholdt en 26-årig mand, som de sigter for at dræbe tre ældre mennesker i samme beboelsesejendom på Vangehusvej.

Ofrene er den 81-årige kvinde, en 83-årig kvinde og en 80-årig mand.

»Det er forfærdeligt. Tænk at gøre sådan noget,« siger kvinden.

»Hvis han er skyldig, skal han dømmes den hårdeste straf. Jeg bliver heller ikke ked af det, hvis han bliver udvist,« tilføjer hendes mand.

Ægteparret har kendt alle tre ofre gennem mange år. Selvom de var ældre mennesker, var de alle friske og rørige.

Den 81-årige kvinde - der er mor til en tv-kendis - gik med rolator, men kom på gaden hver dag for at lufte sin lille hund.

Foto: Celina Dahl Vis mere Foto: Celina Dahl

Den 83-årige kvinde havde også for nyligt anskaffet sig en hund. Hun blev fundet død 7. februar i år.

Den 80-årige mand havde for nyligt købt en bil og var kæreste med en anden beboer i ejendommen, som han hjalp med praktiske gøremål. Han blev fundet død 2. marts.

Den 83-årige kvinde og den 80-årige mand boede dør om dør i stueetagen.

En beboer, som B.T. taler med, undrede sig over, at hendes to underboere døde med meget kort mellemrum.

Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Vangehusvej på ydre Østerbro i København, fredag den 15. marts 2019.En 81-årig kvinde og en 80-årig mand er blevet kvalt, og politiet har sigtet en 26-årig mand for drab på de to ældre mennesker samt en 83-årig kvinde, der allerede er blevet kremeret. Det er sket i et ejendomskompleks på Vangehusvej på ydre Østerbro fra 7. februar til 7. marts i år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Men hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at de var blevet slået ihjel af en seriemorder.

»Jeg er fuldstændig i chok. Hvad er det, der sker i min ejendom? Jeg er meget bange og tør slet ikke være her,« siger hun.

Udover de tre drab har politiet undersøgt tre andre dødsfald i samme ejendom.

Ét af dødsfaldende er med sikkerhed naturligt, mens to andre stadig undersøges.

Genoplev fredagens pressemøde om sagen i LIVE-bloggen herunder: