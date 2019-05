329 dage tilbragte en ung i fængselsceller, før sag blev opgivet. Anklagemyndigheden nægter at yde erstatning.

En skudsikker vest i størrelse extra large, en dolk og en kasket med White Sox. Den slags fund og andre detaljer fra politiets efterforskning af terrordrabene i februar 2015 gennemgås nøje i et retsmøde onsdag i Københavns Byret.

Årsagen er, at en 22-årig mand kræver erstatning på 1,2 millioner kroner for uberettiget varetægtsfængsling.

I 329 døgn var han frihedsberøvet i sagen om sin bror Omar El-Husseins blodige angreb.

To mænd, filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan, mistede livet. Dels ved et debatmøde på Krudttønden om ytringsfrihed, kunst og blasfemi og dels ved synagogen. Nogle timer efter det sidste angreb blev El-Hussein dræbt af politiet under en skudveksling.

Onsdag føres broren ind i retten af to fængselsbetjente. Han er for tiden varetægtsfængslet i en anden sag.

Tilbage i 2015 sigtede politiet ham for at have deltaget i Omar El-Husseins forbrydelser. Anklagemyndigheden besluttede imidlertid, at der ikke var grundlag for at tiltale ham. Dermed blev han renset.

Lovens udgangspunkt er, at en borger i den situation har krav på erstatning for fængslingen. Men anklagemyndigheden har sagt nej. Han udviste "egen skyld" - han var selv ude om, at han blev mistænkt, hævdes det.

Anholdelsen skete om formiddagen 27. februar 2015. Samme eftermiddag skulle han egentlig være rejst til Dubai på ferie med sin mor.

Politiets mistanke skyldtes især tre forhold, viser det sig, da senioranklager Niels Carstensen i retsmødet læser op af sagens papirer.

At han dagen før angrebet ved Krudttønden købte en skudsikker vest i en butik på Jagtvej i København til Omar. At han 11 dage inden lånte sit kreditkort til Omar, så denne kunne købe en dolk på nettet. Og at politiet mente, at han på et tidspunkt mellem de to angreb havde givet sin baseballkasket med White Sox til Omar.

Broren forklarede til politiet, at han gav sin kasket til en anden, men vedkommendes navn ville han ikke ud med.

Netop denne afvisning bruger anklagemyndigheden blandt andet som argument for, at han selv var skyld i den langvarige indespærring.

Imidlertid påpeger advokat Rolf Gregersen, at hans klient undervejs i forløbet gerne lod sig afhøre. Forklaringerne til politiet fylder 49 sider.

De mange måneder som 18-årig i forskellige fængsler, hvor han blev anbragt i selskab med drabsmænd, påvirkede ham negativt. I to år gik han hos en psykolog for at håndtere eftervirkningerne. Senere droppede han ud af to skoleforløb.

- Det gik ikke at sidde i en klasse, siger den 22-årige i retsmødet.

Sagen fortsætter til november. Først til den tid vil en dommer og to domsmænd afgøre, om der skal betales erstatning.

/ritzau/