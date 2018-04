Den 20-årige Domas Samoska, som har været forsvundet siden 22. marts, er fundet død i i Brabrandsøen.

Aarhus. Det var liget af den 20-årige Domas Samoska, der fredag eftermiddag blev fundet af en kajakroer i Brabrandsøen ved Viby.

- Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på en forbrydelse, og politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen, skriver Østjyllands Politi fredag aften i en pressemeddelelse.

Domas Samoska har været forsvundet siden 22. marts.

Nogle dage senere - 27. marts - valgte politiet at gå ud med en efterlysning. I den forbindelse oplyste man, at den unge mand havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand. De pårørende er underrettet om, at han nu er død.

Det var en kajakroer på Brabrandsøen, der fredag klokken 13.30 blev opmærksom på liget og slog alarm.

/ritzau/