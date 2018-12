Politiet er torsdag eftermiddag på Askø/Lilleø nord for Lolland for at bjærge et lig. Det fortæller vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Folketidende.dk.

»Jeg kan bekræfte, at der er fundet en derovre. Hvem det er, har vi ingen idé om endnu,« siger han.

Siden 4. december har en 51-åig kvinde været savnet - hun forsvandt fra Kragenæs på det nordlige Lolland.

»Det er vi opmærksomme på. Men at sige, det er en og samme person, kan vi ikke, siger vagtchefen og tilføjer, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse.«



»Nu skal vi lige have bjærget lige og sejlet det ind, så bliver det kørt til obduktion. Så går der formentlig nogle dage, inden vi kan fastslå den endelige dødsårsag,« tilføjer han.



Stefan Jensen oplyser, at det var borgere på øen, der så liget i strandkanten og slog alarm til politiet.