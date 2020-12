En tilfældig forbipasserende har torsdag formiddag fundet en død person ved vandet i Kalvehave.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er i skrivende stund på stedet, oplyser vagtchef Ole Hald til B.T.:

»Vi er derude og undersøger sagen. Vi er i gang med at finde ud af, hvem personen er.«

Vagtchefen tilføjer, at politiet modtog anmeldelsen modtog anmeldelsen klokken 10.39, og at man for nuværende ikke har yderligere oplysninger i sagen.

B.T. følger sagen...