En lystsejler har lørdag eftermiddag fundet en død person i farvandet sydvest for Gedser, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den afdødes identitet og dødsårsagen er endnu ukendt.

Politiet fik klokken 14.10 en melding om, at en lystsejler havde fundet et lig i kadetrenden 12 sømil - cirka 22 kilometer - sydvest for Gedser.

Et marinehjemmeværnsfartøj har efterfølgende bjerget liget, der er på vej i havn, oplyser vagtchef Stefan Jensen til B.T.

Den afdødes køn, identitet og dødsårsagen er endnu ukendt, og politiet står på ganske bar bund hvad det angår.

»En af de første hverdage i næste uge vil vi afholde et ligsyn, og der må vi se, om vi kan finde ud af afdødes identitet og hvad vedkommende er død af,« siger vagtchefen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke kendskab til, at nogen skulle være meldt savnet i området, hvor den afdøde er fundet, men der kan være tale om en person fra eksempelvis Tyskland eller Polen.