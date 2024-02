Der er mandag blevet fundet en død person på Lyngvej i Esbjerg.

Sådan lyder det tirsdag formiddag fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en særdeles kortfattet udmelding.

Her er ikke mange yderligere oplysninger om det, der i første omgang – mandag – blev kaldt for 'et mistænkeligt forhold'.

»Nu skal en obduktion klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet,« oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der videre oplyser, at man mandag eftermiddag modtog en anmeldelse om et dødsfald og »derfor var til stede for at undersøge omstændighederne«.

Lyngvej ligger i et villakvarter i Sædding, der ligger i den vestlige del af Esbjerg meget tæt på stranden og vandet.

Og en nabo fortæller til B.T., at politiet var til stede i lang tid ved adressen.

Patruljevogne og ambulancer skulle være ankommet mandag ved kl. 16-tiden, og de skulle stadig have været til stede, da vedkommende gik i seng ud på aftenen.

De pårørende til den afdøde skulle være underrettet.

Opdateres...