Østjyllands Politi har fundet en død person i vandet ud for Aarhus Ø.

Personen har formentlig ligget i vandet i længere tid og er endnu ikke identificeret.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen klokken 9.56 lørdag formiddag og har frem til middagstid lørdag været til stede i området.

Det var en borger, der kontaktede politiet efter at have set noget drive rundt i vandet ud for Aarhus Ø, som er Aarhus' nye bydel på havnefronten.

Ifølge billeder fra stedet var redningshelikoptere også i luften over Aarhusbugten, ligesom også Søværnet og Østjyllands Brandvæsen har været involveret i bjergningsaktionen.

Liget er bragt til Aarhus Universitetshospital med helikopter. Her vil liget tidligst mandag blive identificeret. Politiet har ikke haft mulighed for at konstatere, om der er tale om en mand eller en kvinde.

»Vi ikke har umiddelbart kunne indentificere vedkommende, da liget har ligget i vandet længe,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Martin Christensen.