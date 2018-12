Tidlig mandag eftermiddag blev en død mand fundet i vandet ved Kalvebod Brygge i København.

»Vi trak manden op af vandet. Han havde ligget der i adskillige timer og var derfor afgået ved døden,« siger vagtchef Kristian Rohdin til B.T.

Liget blev hevet op af det kolde vand udfor Kalvebod Brygge 43 klokken 13.35.

»Vi efterforsker det som en dødssag. Umiddelbart tyder intet på, at der er sket noget mistænkeligt,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Vi arbejder videre for at fastslå årsagen til, at manden faldt i vandet,« siger vagtchefen.

Politiet kender den afdødes identitet. Der er tale om en mand fra Nigeria i Afrika.

Om der var tale om en turist eller om manden boede i Danmark, ved politiet endnu ikke.

Idet der er tale om en udenlandsk statsborger kan vagtchefen ikke sige, om de pårørende er blevet underrettet.