Et mystisk dødsfald skal undersøges nærmere.

Sådan er udmeldingen fra Nordjyllands Politi, efter at en 65-årig mand blev fundet død i en vejkant i nærheden af Hals.

»Når en person bliver fundet under de her omstændigheder, så skal vi jo selvfølgelig finde ud af, hvad årsagen er,« fortæller politikommissær Michael Karstenskov, der leder efterforskningen.

Det næste skridt i sagen er, at der skal foretages ligsyn.

Det foretages i et samarbejde mellem politiet og Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed. Det, der tidligere blev kaldt embedslæger.

»Vi skal have fundet ud af, om der er tale om en naturlig død. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at han er blevet kørt ned,« siger efterforskningslederen.

Det var søndag aften klokken 18.46, at den 65-årige blev fundet livløs i vejgrøften på Aalborgvej lidt uden for Hals.

Manden havde inden da været efterlyst på Facebook af sine pårørende, da han ikke var set siden klokken 20 lørdag aften, hvor den 65-årige mand var gået i kiosken.