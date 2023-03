Lyt til artiklen

Den afdøde mand, der torsdag blev fundet i Varde Å, er endeligt blevet identificeret som 26-årige Mads Ehmsen, der har været forsvundet siden 23. januar.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag formiddag.

De pårørende er underrettet.

Torsdag aften lød det fra politiet, at man regnede med, at det var den 26-årige, der var tale om. Det er altså blevet endeligt bekræftet fredag.

Det var torsdag klokken 12.59, at politiet modtog en anmeldelse om et fund af en død mand i Varde Å nær dronning Margrethes Vej i centrum af Varde.

B.T. var i kontakt med Egon Schwartz, der fandt liget i åen. Han fortalte, at han var nede at kigge til sin båd omkring klokken 12.45, da han pludselig fandt en livløs person i vandet.

»Jeg ser en person i vandet under bådebroen, og jeg kontaktede så politiet,« lød det kort.

Efterfølgende blev området afsøgt for genstande, der kan have betydning for sagen. Det arbejde fortsætter også fredag, oplyser politiet. Dykkere genoptog søgningen fredag formiddag.

Dødsårsagen ventes at blive klarlagt ved en obduktion fredag, lyder det.

Det var 23. januar, at Mads Ehmsen forsvandt sporløst – uden sin telefon og kreditkort. Han blev sidst set omkring klokken 23.30 i Varde midtby, hvor han var iført en mørk jakke og en sort sportstaske.

Baggrunden for den 26-åriges forsvinden er fortsat uafklaret. B.T. har tidligere talt med Mads Ehmsens forældre, der frygtede, at der kunne være sket ham en forbrydelse.

