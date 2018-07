Onsdag morgen har Københavns Brandvæsen fundet en død mand i vandet ved Amager Strand.

Politiet fik ved 8-tiden en anmeldelse om, at en person havde fundet noget tøj ved strandkanten, og at der muligvis var noget i vandet.

»Derfor bad vi brandvæsenet tage derud og lede efter vedkommende, og kort efter fandt de en livløs mand i vandet. Hans liv stod ikke til at redde,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, til B.T.

»Vi har endnu ikke fået ham identificeret, men regner med, at det er den samme person, som havde efterladt sit tøj ved strandkanten,« fortsætter han.

Politiet har endnu ikke fastslået dødsårsagen, men intet tyder på, at der er sket en forbrydelse.

»Han kan have fået et ildebefindende ude i vandet, eller der kan være tale om en drukneulykke. Vi ved det endnu ikke. Men der er umiddelbart ingen tegn på, at der er sket en forbrydelse,« siger vagtchefen.

