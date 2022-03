En død mand blev mandag formiddag fundet på bunden af havnebassinet i Svendborg.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

»Vi fik en melding fra folk på stedet om, at der lå noget, der lignede et menneske på bunden af havnebassinet,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist og tilføjer:

»Beredskabet rykkede ud med dykkere, som kunne konstatere, at det var rigtigt.«

Den pågældende blev bjærget, og det viste sig at dreje sig om en mand.

Politiet har endnu ikke identificeret den pågældende, men det er noget, der bliver arbejdet på i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om en ulykke, eller hvorvidt den afdøde har været udsat for noget kriminelt.

Fyns Politi har i øjeblikket flere savnede personer. Det vides endnu ikke, om den omkomne er en af dem, understreger politiet.

B.T. følger sagen...