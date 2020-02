Liget af en mand er onsdag fundet på Lyngså Strand ved Sæby i Nordjylland.

Manden har ligget noget tid i vandet, og han er derfor endnu ikke identificeret.

»Det var nogle forbipasserende, der fandt den afdøde mand i vandkanten, da de gik en tur på stranden,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til B.T.

Det vides ikke, hvor lang tid manden har ligget i vandet, og vagtchefen kan ikke komme nærmere ind på, hvem manden er.

Dels fordi man ikke med sikkerhed ved det, men også af hensyn til de pårørende.

Vagtchefen oplyser, at der er flere savnede mænd i området, og at én af dem er den 30-årige mand, der forsvandt efter et skibsforlis den 19. januar.

Her kæntrede en båd med to mænd ombord, efter båden var begyndt at tage vand ind.

Efter båden sank, lykkedes det den ene person - en 34-årig mand - at svømme i land, mens den 30-årige aldrig blev fundet.

Nordjyllands Politi iværksatte efterfølgende en større redningsaktion, men måtte hen ad aftenen indstille aktionen.

Vagtchefen vil og kan ikke sige, om liget af manden, der i dag onsdag blev fundet ved Sæby, er den 30-årige mand fra skibsforliset.

»Det er et bud, men jeg ved det ikke, så vi må vente at se,« siger han.

Vagtchefen mener, at man har identificeret manden omkring kl. 21 onsdag aften.