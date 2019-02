Det er formentlig husets beboer, der har mistet livet i en voldsom brand.

Brandfolk har fundet en livløs mand i et hus i Grevinge.

Huset brød i brand tidligt torsdag, og manden formodes at være husets beboer.

Det er dog endnu ikke bekræftet med sikkerhed, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Branden blev anmeldt til politiet klokken 07.19 torsdag morgen. Det var en lokal kvinde, der slog alarm, da hun opdagede det brændende hus.

Politi og brandvæsen rykkede talstærkt ud til stedet, men den voldsomme brand havde allerede godt fat i huset.

Der var også kraftig røg fra branden, hvilket skabte trafikale problemer i området.

Særligt var der problemer på Nykøbingvej, hvor trafikken blev dirigeret af politiet. Der var også nedsat hastighed på strækningen i en periode.

I første omgang var meldingen, at man ikke havde fundet personer i huset. Men det er altså op ad formiddagen blevet ændret, da røgdykkere har fået adgang til en større del af huset.

Omkring klokken 11 mangler politiet fortsat at få endelig sikkerhed for, at det er husets beboer, som er omkommet.

- Vi kan nu bekræfte, at den fundne mand er indebrændt. De pårørende til husets beboer er underrettet, men mandens identitet kan ikke bekræftes med sikkerhed, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Der er derfor heller ingen oplysninger om den afdødes alder.

Huset, der ligger på Færgevej ved Grevinge i Odsherred, er udbrændt. Blandt andet er husets førstesal styrtet sammen.

/ritzau/