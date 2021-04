Klokken 08.00 søndag morgen modtog Stockholms Politi et opkald, der med det samme fik dem til at undersøge et skovområde i Gustavsberg i den svenske skærgård tæt ved Stockholm.

Præcis hvad det opkald bestod af, er politiet ikke kommet nærmere ind på, men flere patruljer med hunde rykkede ud, spærrede terrænet af og fik overvåget luftrummet med en helikopter.

Nogle timer senere er politiet ude med en voldsom meddelelse:

En midaldrende mand, der har været savnet noget tid, er blevet fundet død i skovterrænet. Det skriver Svt.se og Expressen.

Politiet har i løbet af søndagen været meget hemmelighedsfulde omkring hændelsen.

De oplyser dog, at de nu efterforsker sagen som en mordsag.

Derfor har en kriminaltekniker også været ude på gerningsstedet for undersøge det nærmere, og på den måde håber politiet at kunne komme nærmere, hvad der er sket.

De pårørende er blevet underrettet, og området er ikke længere spærret af.