Liget af en mand blev fredag morgen fundet i havnen i Stauning ved Skjern i det midt- og vestjyske.

Politiet ved endnu ikke, hvem manden er, eller hvorfor han er død.

»Der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at han har været udsat for noget kriminelt, men nu er vores retsmedicinere og teknikere ved at undersøge sagen nærmere,« siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjylland.

På nuværende tidspunkt er der ikke noget signalement af manden, som ifølge vagtchefen har ligget i vandet 'i længere tid.'

Derfor opfordrer politiet folk i området omkring fjorden til at henvende sig, hvis de kender til personer, der er savnede.

»Hvis der skulle være pårørende et sted, som mangler et familiemedlem i nærheden af Ringkøbing Fjord, så vil vi gerne høre fra dem,« siger vagtchefen.

Det var en tilfældig forbipasserende, der kort før klokken ni fredag morgen bemærkede den livløse mand ligge i havnebassinet.

Der blev straks slået alarm, men da redningsfolk fra brandvæsenet fik manden bjærget stod det med det samme klart, at han ikke stod til at redde.