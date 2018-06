Politiet mangler hjælp til at identificere nordafrikansk eller arabisk mand, der onsdag blev fundet død.

Helsingør. En ung mand blev onsdag morgen fundet død i vandet ved Vedbæk Havn i Nordsjælland.

Nordsjællands Politi behøver nu hjælp til at identificere manden.

Manden beskrives som 20 til 30 år, mørk i huden og nordafrikansk eller arabisk af udseende. Han er cirka 165 til 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han vejer 55 kilo og har sort, halvlangt hår.

Han var iført mørke underbukser af mærket Sports Wear.

Det fremgår ikke af politiets døgnrapport, om man mistænker, at manden har været udsat for en forbrydelse.

Den døde mand blev fundet onsdag morgen, og her et par dage senere har politiet altså behov for offentlighedens hjælp.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/