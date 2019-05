En beklagelig fejl er efter alt at dømme årsagen til, at Retten i Roskilde ved en domsmandssag 15. april kom til at idømme en død mand fra Stevns 60 dages fængsel.

Det skriver DAGBLADET Køge.

Den tiltalte dukkede ikke op i retten, og han fik derfor en såkaldt udeblivelsesdom baseret på anklageskriftet og to vidneudsagn.

Først efterfølgende blev retten opmærksom på, at den havde behandlet en sag, hvor hovedpersonen er død. Herefter blev retten sat igen næste dag og dommen over den 46-årige ophævet.

Heller ikke mandens forsvarer, der i retten påstod frifindelse af sin klient, har tilsyneladende vidst besked om dødsfaldet.

Sagen handler om en episode, der fandt sted torsdag 24. januar i år kl. cirka 19.50 på en adresse i Store Heddinge.

Ifølge den nu ophævede dom skal den 46-årige have slået en anden mand i hovedet med en totenschlæger.

Det fik offeret til at løfte armene op over hovedet for at afværge yderligere slag, hvorefter den 46-årige slog ham tre gange på armene.