En 65-årig kvinde blev i nat fundet død i en swimmingpool ved en villa på Ejervænget i Nakskov. Det var manden i huset, der fandt hende, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Manden har forklaret politiet, at kvinden ved midnatstid gik ud på husets terrasse og siden gik i swimmingpoolen. Her har hun formentlig fået et ildebefindende og er druknet.

Politikommissær Claus Jørgen Pedersen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi fortæller til Folketidende, at kvindens lig er kørt til sygehuset i Nykøbing F., hvor der skal foretages ligsyn, så dødsårsagen kan fastslægges helt præcist.

»Men umiddelbart er der ikke noget mistænkeligt i forholdet,« understreger politikommissæren over for avisen.

Ejervænget ligger i den nordlige del af Nakskov tæt ved Rosnæsvej.

Politiet blev alarmeret klokken 00.36 i nat.