Omkring klokken 06.20 mandag morgen slog et vidne alarm, da pågældende fandt en kvinde død i en bæk ved Engvej i Tarm.

Alt tyder på, at hun er druknet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til tvmidtvest tirsdag morgen.

» Der er ikke noget, som tyder på, at der er sket en forbrydelse. Det tyder på, at der er tale om en ulykke, men omstændighederne skal vi selvfølgelig have undersøgt nærmere,« siger Simon Skelkjær.

Politiet vurderer, at kvinden er i 50'erne. Man fandt en handicapscooter ved ulykkesstedet, som tilhører kvinden.

Kvindens pårørende er endnu ikke underrettet i sagen.

Hvis du har været i området søndag aften eller mandag morgen og set noget, kan du kontakte politiet på 1-1-4.

