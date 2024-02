Politiet har indledt en efterforskning, efter en mandlig beboer i sidste uge afgik ved døden på grund af voldsomme forbrændinger i et spabad på et bosted for udviklingshæmmede.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for B.T.

»Sydøstjyllands Politi kan bekræfte, at vi har indledt en strafferetlig undersøgelse af en hændelse den 31. januar 2024 på et bosted under Kolding Kommune, og at en beboer efterfølgende er afgået ved døden (den 7. februar 2024),« oplyser politiet i et skriftligt svar, som fortsætter:

»Hændelsen undersøges indtil videre som en ulykke. Men formålet med den strafferetlige undersøgelse er naturligvis at afdække, om der måtte foreligge et strafbart forhold i relation til hændelsen og hvor et eventuelt ansvar for et sådant forhold i givet fald kan placeres.«

Det var på et bosted i Kolding, at manden var blevet placeret i et spabad med skoldende varmt vand.

Hvorfor vandet var skoldhedt, er ukendt. Men det hele resulterede i, at manden blev indlagt med forbrændinger på store dele af kroppen onsdag sidste uge.

Han døde onsdag aften 8. februar.

»Af hensyn til efterforskningen og de implicerede, herunder de pårørende til afdøde, kan Sydøstjyllands Politi ikke nu dele yderligere oplysninger med offentligheden,« lyder det fra politiet, som tilføjer:

»Kolding Kommune som ansvarlig for bostedet er naturligvis bekendt med hændelsen og varetager de relevante myndighedsopgaver i den forbindelse.«

B.T. afventer en kommentar fra Kolding Kommune.

De har dog tidligere udtalt sig til JydskeVestkysten:

»Vi er alle meget berørte af situationen og samarbejder tæt med de relevante myndigheder, skriver social- og handicapchef Gülcan Güven Grud i en mail,« oplyser kommunen til mediet.