En 26-årig mand havde øjnene på speedometeret, da han med al for høj fart ramte en bil med tre ved Bogense.

Det koster en 26-årig mand tre års fængsel og en frakendelse af kørekortet i ti år, at han 28. juni var skyld i en ulykke, der kostede tre mennesker livet.

Det har Retten i Odense afgjort fredag.

Retten fastslår, at der var tale om særlig hensynsløs kørsel. Manden kørte al for hurtigt og kørte med en for høj alkoholpromille.

Ulykken skete cirka klokken 20.35 ved et T-kryds mellem Odensevej og Assensvej ved Bogense på Nordfyn.

Den 26-årige ramte med mindst 154 kilometer i timen en forankørende bil, der var drejet ind på landevejen fra en sidevej og derfor kørte langsomt.

Alle tre i den forankørende bil blev dræbt. Det var Mads Hoppe, som var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nære medarbejder, samt Mads Hoppes mor og faster.

/ritzau/